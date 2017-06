Fermato per un controllo tenta di aggredire gli agenti: arrestato

UDINE - E' stato fermato per un controllo in Borgo Stazione e una volta portato in Questura per accertamenti ha perso il controllo, scagliandosi contro gli agenti nel tentativo di colpirli. E' accaduto nella notte tra sabato e domenica a Udine. Il protagonista della vicenda è un 24enne marocchino senza fissa dimora, che è stato arrestato e portato nel carcere di via Spalato.

Le volanti della Polizia hanno fermato il 24enne in via Leopardi, nell'ambito dell'intensificazione dei controlli in Borgo Stazione. Il personale della Questura sospetta che il marocchino sia la stessa persona che giovedì ha colpito senza motivo due ragazzi all’esterno dell’autostazione di via Leopardi.