La Virtus Bologna conquista il titolo nazionale Under 18 di basket

UDINE - Nel rinnovato Carnera, riempito per l’occasione da quasi un migliaio di spettatori, si è conclusa sabato sera la 67a edizione delle finali nazionali Under 18 d’Eccellenza, che ha visto la Virtus Bologna succedere alla Reyer Venezia nell’albo d’oro della competizione. Gli emiliani si sono imposti con un roboante 70 a 32 sull’Aquila Trento al termine di un incontro che i virtussini hanno messo sin da subito sui binari giusti, grazie a una difesa asfissiante al predominio sotto canestro. Terza classificata la Stella Azzurra Roma che ha battuto, nella finalina, la Reyer Venezia per 64 a 56.

Esame superato anche per il riaperto Carnera, colorato e accogliente, anche se ancora con qualche 'dettaglio' da mettere a posto. Dal tabellone del punteggio (quello usato per le finali era provvisorio) ai cestini dei bagni, dall’impianto di condizionamento dell’aria (si sono dovute lasciare aperte le porte dell’impianto per avere un po’ di frescura) al bar interno dell’impianto (ancora chiuso): per i mondiali femminili di fine luglio qualche ulteriore novità è sicuramente da attendersi.