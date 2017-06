Diverbio in osteria, un calice colpisce in testa una donna

BASILIANO – Nasce un diverbio e una donna viene colpita alla testa da un calice in vetro. E’ accaduto sabato sera alla frasca da Spic, a Villaorba di Basiliano. La cliente è stata soccorsa dal 118 ed è finita in ospedale per farsi saturare il taglio rimediato. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

Da quanto si è potuto appurare, nel locale, sabato poco dopo le 21, sarebbe scoppiato una lite: un uomo avrebbe scagliato il bicchiere verso la donna seduta a un tavolo a cenare. Quest’ultima, colta impreparata da un simile gesto, non è riuscita a schivare il calice, che l’ha colpita in testa.

Sono stati allertati i soccorsi con un’ambulanza del 118 che è accorsa in pochi minuti. Caricata sul mezzo, la donna, sulla cinquantina, è stata portata al Santa Maria della Misericordia. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.