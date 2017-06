Tornano le cene all'aperto e il Night Market nel Garden del Visionario!

UDINE - Torna anche nell'estate 2017 l'appuntamento con le deliziose cene all'aperto e il Night Market nel Garden del Visionario! Ogni martedì un tema diverso a caratterizzare la serata, con protagonista una cucina regionale o etnica e un mercatino sempre differente, dai prodotti eco e bio all'artigianato, dai prodotti per bambini a quelli alimentari.

Alla scoperta della cucina sarda

Martedì 20 giugno alle 19.30 nel garden di via Asquini il ristorante La Nicchia ci porterà alla scoperta dei sapori della Sardegna e dei suoi splendidi piatti regionali! Il menu proposto per l’occasione sarà composto da spianata sarda - meglio conosciuta come "Pane di Ozieri", un pane di rimacinato di grano duro, morbido e profumato che veniva preparato per le nozze e decorato con uno stampo apposito, sa pintadera – in abbinamento alla delicata carne dei famosi maialini da latte sardi e a una fresca insalata con pinzimonio. Oppure potrete abbinarlo al polpo più tenero che abbiate mai provato, all'Algherese! Cotto al vapore e poi grigliato, con sedano bianco, pomodorini, cetrioli e menta. E per chiudere in bellezza un bel mirto ghiacciato!

Immancabile il Night Market delle 18

Questa settimana dedicato ai prodotti alimentari (in collaborazione con Coldiretti). In attesa della cena oppure dopo aver assaggiato alcune delle squisite ricette proposte, sarà quindi possibile fare shopping tra le varie bancarelle allestite nel giardino.

I prossimi appuntamenti

Il viaggio gastronomico proseguirà martedì 27 giugno verso l’Etiopia e l’Eritrea con uno speziato menu tipico a cura del ristorante Raggio di Sole, mentre il 4 luglio sarà la volta dell’India con una cena al profumo di curry, come sempre a cura di India Matha. Ad arricchire la giornata una lezione di yoga aperta a tutti a cura di Gianna Gorza e danze bollywood a cura di scuola di danza Salammbô. Martedì 11 luglio si tornerà invece in Italia con una serata «sardelada e pesce»a cura di Bacaro Risorto! Questo solo per citare i primi, deliziosi appuntamenti in programma. Il costo della consumazione è di 9,00 euro, da pagare direttamente presso la cassa del bar all’aperto del Visionario. Tutti gli appuntamenti si terranno nel giardino del Visionario (via Asquini, 33) dalle 19.30 fino ad esaurimento dei piatti. In caso di maltempo, si sposteranno all’interno del bar del Visionario (1° piano). Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Nel dettaglio

Martedì 20 giugno

dalle 18 Market alimentare in collaborazione con Coldiretti

dalle 19.30 cena sarda a cura de La Nicchia

Martedì 27 giugno

dalle 18 Market di prodotti equo e solidali e dei prodotti etnici

dalle 19.30 cena etiope ed eritrea a cura di Raggio di Sole

Martedì 04 luglio

dalle 18 Market dell’artigianato e dei prodotti etnici

dalle 18 alle 19 Lezione aperta di yoga a cura di Gianna Gorza

dalle 19.30 cena indiana a cura di India Matha

dalle 21 Balli a cura della scuola di danza Salambò

Martedì 11 luglio

dalle 18 Market dell’artigianato e alimentare

dalle 19.30 ‘sardelada’ e pesce a cura di Bacaro Risorto