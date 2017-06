Conto alla rovescia per la 33esima edizione di «Aria di Festa»

SAN DANIELE DEL FRIULI – E’ cominciato il conto alla rovescia per l’appuntamento con Aria di Festa, 33esima edizione della storica manifestazione dedicata alla celebrazione dell’eccellenza friulana del Prosciutto di San Daniele DOP, in programma dal 23 al 25 giugno 2017 a San Daniele del Friuli (UD). Venerdì 23 giugno, dalle 19 all’interno del Parco del Castello, il taglio della prima fetta di prosciutto sancirà l’apertura della Festa. Quattro madrine d’eccezione, personalità di spicco friulane, inaugureranno un’edizione davvero speciale di Aria di Festa. Quattro donne scelte come simbolo di una regione ricca non solo del suo patrimonio enogastronomico, ma anche artistico e sportivo: Giorgia Bortolossi, giornalista sportiva, Ulderica Da Pozzo, originale e affascinante fotografa, Elena Commessatti, scrittrice e giornalista, e Sara Casasola, giovane ciclista di successo, daranno il via alla Festa. Per la prima volta nel Parco del Castello verrà allestita anche un’area dedicata ai produttori, gli «Autori del Prosciutto» che racconteranno e sveleranno i segreti del San Daniele DOP nel corso delle giornate della kermesse. La serata di venerdì proseguirà con il concerto della PFM Premiata Forneria Marconi in Piazza Vittorio Emanuele, alle 21.30: sul palco il meglio di oltre 40 anni di grande rock con «All The Best», uno spettacolo carico di energia e adrenalina allo stato puro. Ingresso libero.

Gastronomia e cultura

Sabato 24 e domenica 25, Aria di Festa proseguirà in una due giorni di sapori, eventi, cultura, musica, sport e spettacoli. Realizzata in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, per il tramite di PromoTurismo FVG, e il Comune di San Daniele del Friuli, la manifestazione quest’anno si rinnova. Affermatasi come uno degli eventi turistici e gastronomici più importanti della stagione estiva del Friuli Venezia Giulia, da oltre trent’anni Aria di Festa celebra il profondo legame che unisce il Prosciutto di San Daniele e il suo territorio di origine. Una Festa che si è evoluta nel tempo diventando una manifestazione trasversale, in cui l’enogastronomia incontra l’arte, la musica e la cultura, per raccontare e valorizzare la ricchezza del territorio. Un vero e proprio evento di fama internazionale per dimensioni, con almeno 200.000 visitatori registrati nelle precedenti edizioni, che svolge indubbiamente da traino nel supporto alle attività turistico-ricreative locali e regionali. Il cartellone degli appuntamenti previsti nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 giugno si avvale della presenza di importanti nomi del mondo dello spettacolo, dell’arte, del giornalismo e della cultura, tra cui Cristiana Capotondi, Philippe Daverio, Flavio Insinna, Paolo Cevoli, Andrea Scanzi, Mario Tozzi e Massimo Cirri. Partner d’eccezione supporteranno la manifestazione: Paulaner, la birra di Monaco di Baviera, Goccia di Carnia, l’acqua minerale naturale del Friuli Venezia Giulia, Latterie Friulane, azienda produttrice del Montasio Dop, Naoninis Prosecco by La Delizia, storica azienda vitivinicola friulana e Berkel, brand che realizza affettatrici, coltelli e accessori per il taglio. Tutti gli aggiornamenti su Aria di Festa sono disponibili sul sito www.ariadisandaniele.it e sulla pagina Facebook dedicata alla manifestazione https://www.facebook.com/AriadiFestaSanDaniele/.