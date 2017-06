Scontro in Chiavris: una 500L finisce ruote all'aria

UDINE - Una Fiat 500 L è finita ruote all'aria dopo essere entrata in collisione con una Volkswagen Golf cabrio. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì all’incrocio tra via Bernardinis e via Monte San Marco, in Chiavris.

A determinare le ragioni dello scontro saranno gli agenti della Polizia locale dell'Uti Centrale, intervenuti sul luogo del sinistro per i rilievi. Ciò che è certo è che la 500 prima è finita contro le barriere gialle che delimitano la carreggiata, poi ha terminato la propria corsa ruote all'aria. La persona che era alla guida è stata portata con un'ambulanza al Pronto soccorso per accertamenti.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco che si sono occupati della bonifica dei due mezzi coinvolti nell'incidente.