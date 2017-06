Doppio incidente in città: due ciclisti finiscono in ospedale

UDINE – E’ stato un lunedì ‘caldo’ sul fronte degli incidenti per la città di Udine. Oltre al ribaltamento della 500 in Chiavris, altri due sinistri hanno richiesto l’intervento della Polizia locale e dei sanitari del 118.

Alle 15.30, in via San Francesco, un 51enne residente nell’hinterland udinese, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, è stato urtato da un’auto, una Nissan guidata da un 53enne. Nell’impatto il ciclista è finito a terra ed è stato soccorso dal 118. Trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza, se l’è cavata con qualche botta e un grande spavento.

Un’altra ciclista, nella mattinata di lunedì, è rimasta coinvolta in un sinistro all’intersezione tra via della Valle e via San Osvaldo. A entrare in contatto sono stati una Fiat Cubo condotta da un 83enne e, appunto, una bicicletta con in sella una 85enne. A finire in ospedale è stata quest’ultima, soccorsa dal 118.