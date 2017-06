Autostrada: un camion ha perso il carico. 10 km di coda

FVG - Alle 8.22 della mattinata del 20 giugno, nell’area di cantiere per la costruzione della terza corsia - tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Latisana – a causa di una brusca frenata in corsia di marcia, un camion ha perso parte del carico di granaglie che trasportava.

Immediate le ripercussioni sul traffico con code che al momento (9.35) sono di circa 10 chilometri tra il nodo di Palmanova e Latisana in direzione Venezia. Per chi arriva da Trieste, l’uscita consigliata è Palmanova. Sul posto, oltre al personale di Autovie Venete, sta operando una ditta specializzata per la bonifica dell’autostrada.