Manca la precedenza e tenta di investire una donna

UDINE - Si sono vissuti attimi di tensione in via Poscolle nella mattinata di martedì. Un piccolo incidente si è trasformato in un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi, costringendo una donna a ricorrere alle cure del 118 e congestionando il traffico cittadino.

Erano da poco trascorse le 11 quando una Bmw, uscendo da via Zanon, ha mancato la precedenza, colpendo, di striscio, una Toyota Yaris che procedeva su via Poscolle. Quando la donna alla guida è scesa per chiedere spiegazioni, l'uomo sulla Bmw ha perso il controllo, inserendo la prima marcia e colpendo a una gamba la donna. Ne è nata una discussione con decine di passanti che hanno assistito alla scena. L'uomo a bordo della Bmw si è accorto solo in un secondo momento della gravità dei suoi gesti.

Sul posto, oltre a un'ambulanza del 118, anche un'auto della Polizia locale, che ha raccolto le testimonianze dei die automobilisti e di alcuni passanti.