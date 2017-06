Palmanova si prepara all'80 Festival

PALMANOVA - Venerdì 23 giugno, a partire dalle 21.30, approda, per il secondo anno consecutivo a Palmanova, 80 Festival, l’unica e originale festa dedicata agli 80 maniaci d’Italia. L’evento, firmato da Radio Company, in collaborazione con il Comune di Palmanova, ripercorrerà i successi musicali degli anni 80 grazie ad Harry Morry in consolle. Mauro Tonello, mattatore della serata, presenterà gli ospiti che si esibiranno dal vivo, tra i più grandi nomi della musica nazionale e internazionale di quegli anni. Sul palco di 80 Festival le star degli anni ’80 che si esibiranno live proponendo i loro più grandi successi. Gli ospiti di quest’anno a Palmanova saranno Alan Sorrenti («Tu sei l’unica donna per me», «Figli delle stelle»), Adriano Pappalardo («Ricominciamo») e P. Lion («Happy Children»). «Siamo felici di poter accogliere, per il secondo anno, questa bella manifestazione nella nostra piazza. L’anno scorso è stato un successo e siamo sicuri che anche venerdì Palmanova saprà accogliere lo spettacolo con grande calore ed entusiasmo. La musica è di casa nella città stellata. Lo dimostrano i grandi appuntamenti che segneranno anche l’estate 2017» commenta il Sindaco di Palmanova, Francesco Martines.

Il Company tour

L’evento 80 Festival del 23 giugno a Palmanova sancirà l’inizio della stagione 2017 di Company Tour, il tour di Radio Company che, nel corso dell’estate, porterà nelle principali piazze del nordest i dj e gli animatori di Radio Company, scenografie ed effetti di luce, giochi per coinvolgere il pubblico e gli ospiti presenti. Una serata tutta da cantare, saltare e ballare sulle note della musica che ha segnato la storia degli anni 80. Per info 333 5808080. L’ingresso è completamente gratuito. A mezzanotte, grande chiusura con i fuochi d’artificio dalla Piazza. Uno spettacolo pirotecnico unico unico nel suo genere, creato appositamente per la città stellata.

Un momento indelebile nella memoria

«Il trasporto del pubblico in una dimensione irreale sarà pressoché istantaneo, già dalle prime raffigurazioni calerà un silenzio assoluto, quasi innaturale dove l’unico suono udibile sarà il ritmo della musica e degli artifici pirotecnici. Ai suoni seguiranno effetti coreografici molto suggestivi che si fonderanno con gli elementi naturali, creando uno scenario unico e indescrivibile. Mille stelle colorate coloreranno il cielo, creando giochi di luci e colori sui volti degli spettatori. Il fascino antico e semplice dei colori, a volte pittoreschi a volte romantici, contagerà tutto il pubblico presente. La fantasia inseguirà l’evanescente realtà dei fuochi artificiali, che dopo aver raggiunto la loro massima luminosità, lentamente svanirà nel nulla, come inghiottita dall’oscurità della notte. Le esplosioni di stelle policrome accompagneranno l’esplosione di gioia del momento contemporaneamente ai brindisi dell’occasione». Così gli organizzatori hanno voluto descrivere ciò che stanno preparando. A Palmanova l’obiettivo dello Staff della F.A.B.A/COMPANY sarà quello di emozionare lo spettatore, lasciando lo spettacolo di Piazza Grande indelebile nella memoria.