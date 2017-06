Auto sbanda e finisce contro il muro di un palazzo

UDINE - Incidente all'intersezione tra via Caterina Percoto e viale Europa Unita nella mattinata di martedì. Poco dopo le 9.30 una Ford Ka, mentre percorreva viale delle Ferriere in direzione piazzale D'Annunzio, ha sbandato verso sinistra, andando contro il muro del palazzo all'intersezione tra via Percoto e viale Europa Unita. Alla guida c'era una 38enne di Udine, che è stata portata in Pronto Soccorso da un'ambulanza del 118. Questa la ricostruzione fornita dalla Polizia locale dell'Uti Centrale, sul posto per i rilievi.

Nell'incidente è stata coinvolta anche una Lancia Y condotta da una 67enne di Pozzuolo, la cui posizione è ancora al vaglio degli agenti. Pare infatti che la vettura, con una manovra brusca, abbia provocato lo sbandamento della Ford Ka. La donna alla guida non avrebbe rispettato il rosso del semaforo, costringendo la 38enne a sterzare all'improvviso. Sul posto, per la bonifica del mezzo incidentato, è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Udine.

La conducente della LAncia Y, in un primo momento, si era allontanata dal luogo del sinistro, per essere rintracciata poco dopo in stato di shock per quello che era capitato.