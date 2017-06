Scontro tra auto e scooter: in due finiscono all'ospedale

UDINE - Due persone sono finite in ospedale in seguito a uno scontro avvenuto all'intersezione tra via Dalmazio Birago e via Cormor Alto. Erano circa le 14.30 quando uno scooter condotto da un 57enne di Udine che percorreva via Cormor Alto in direzione via Cormor Basso è andato a finire contro una Volkswagen Bora guidata da un 74enne di Udine che stava effettuato una svolta a sinistra.

L'impatto è stato molto violento e lo scooterista è rovinato a terra, mentre l'auto si è fermata contro un palo a bordo strada. Come detto entrambi i conducenti sono stati portati in ambulanza al Pronto Soccorso. Sul posto, per i rilievi, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia locale.