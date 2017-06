FVG - Nel primo giorno d'estate le temperature massime non tradiranno le aspettative degli amanti del caldo.

Secondo le previsione dell'Osemr Fvg, su pianura e costa avremo cielo sereno o poco nuvoloso, con velature in giornata. Sui monti, poco nuvoloso al mattino, variabile in giornata e saranno probabili locali temporali. Venti a regime di brezza ma nel pomeriggio in pianura il caldo sarà più afoso.