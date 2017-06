Intervento del Cnsas sulla cima del Zouf di Mueç per salvare due ciclisti

MOGGIO UDINESE - Un intervento del Soccorso Alpino ha avuto luogo nella tarda serata di martedì in comune di Moggio Udinese. Tramite Nue 112 la stazione di Moggio è stata allertata per una richiesta di aiuto da parte di due ciclisti. Uno di questi, un diciassettenne di Moggio che si trovava in compagnia del padre, ha subito una distorsione alla caviglia e temeva di non riuscire a completare la discesa.

Al momento dell'infortunio i due si trovavano sulla cima del Zouf di Mueç, altura di 832 metri che divide la Val Aupa dalla Val Alba, ma hanno iniziato lentamente e in autonomia la discesa verso valle. Seppur privi di torce i due ciclisti sono riusciti a percorrere quasi tutto il sentiero fino a incontrare i soccorritori che stavano andando loro incontro con il furgone lungo la pista forestale.

Rincuorati, hanno poi deciso di recarsi autonomamente al Pronto Soccorso di Tolmezzo. All'intervento, che si è concluso intorno alle 22, hanno preso parte cinque tecnici del Cnsas di Moggio e due soccorritori della Guardia di Finanza di Tolmezzo.