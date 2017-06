Aria di Festa, la grande musica e la comicità illumnano San Daniele del Friuli

SAN DANIELE DEL FRIULI - La grande musica e la comicità italiane illumineranno le notti di Aria di Festa a San Daniele del Friuli con due strepitosi appuntamenti a ingresso libero nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele. Si comincia il 23 giugno con il concerto della PFM, gruppo che ha fatto la storia della musica italiana. Il secondo appuntamento vedrà invece protagonista il comico Paolo Cevoli, artista fra i più amati da pubblico italiano, che porterà tutti i suoi irresistibili personaggi in piazza il 25 giugno. Gli eventi, organizzati dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele e dall’Agenzia PromoTurismoFVG, in collaborazione con Zenit srl, avranno inizio alle 21.30. Tutte le informazioni su www.azalea.it

La Premiata Forneria Marconi

Quando nel 1971 uscì il primo 45 giri della Premiata Forneria Marconi, un suono nuovo percorse la penisola. Qualcosa di epico e nel contempo di ancestrale, riuscì a scuotere l’ascoltatore dal profondo, proiettandolo in un nuovo mondo musicale dove la canzone lasciava spazio agli strumenti, ai suoni e all’immaginazione. Era nata una stella, la musica italiana cambiava passo e si affacciava nella grande avventura del rock progressivo. PFM da quel debutto è stata capace di affermarsi, e non solo entro i confini nazionali, misurandosi con i grandi nomi dell’epoca. La troviamo in classifica su Billboard nel 1974, nei referendum dei migliori musicisti e gruppi, protagonista di una lunga serie di tour, concerti (circa 6.000) e grandi eventi che l’ha portata sui palchi di tre continenti. La prestigiosa rivista inglese Classic Rock ha posto PFM al 50° posto nella classifica delle migliori artisti di tutti i tempi mentre su Rolling Stone UK la band ottiene il 19° posto nella sua speciale classifica dei cinquanta LP più importanti del rock progressivo mondiale. «All the Best» è uno spettacolo carico di energia e di adrenalina allo stato puro, che attraversa tutte le epoche di PFM, fino ad arrivare a presentare i brani tratti da «PFM in Classic», ultimo lavoro discografico della band, un progetto ambizioso che abbraccia due mondi, distinti ma non distanti: la musica classica e la musica contemporanea. Non mancheranno nel concerto alcuni brani dedicati alla entusiasmante esperienza con Fabrizio De André.

Tutti i personaggi di Paolo Cevoli

Spettacolo di altro genere è quello che vedrà poi protagonista uno dei massimi esponenti dell’arte comica italiana. Il suo nome è Paolo Cevoli, anche se molti lo conosceranno meglio come Palmiro Cangini, assessore «alle varie ed eventuali», politico confusionario e afasico che cerca di risolvere i problemi del comune di Roncofritto, o ancora come Lothar il sostituto, un "lavoratore" dello spettacolo a paga sindacale mandato da fantomatiche agenzie per sostituire personaggi famosi che non sono potuti intervenire alla serata. Tutti personaggi che dal 2001 ad oggi hanno preso vita sul palcoscenico della trasmissione televisiva Zelig Circus grazie alla fantasia e al carisma di un imprenditore con l’hobby del cabaret. Lo spettacolo proposto trae spunto dal repertorio di Paolo Cevoli, dalle sue esperienze televisive, teatrali e dai suoi libri. Tutte le informazioni: Zenit srl tel. +39 0431 510393 – www.azalea.it – info@azalea.it.