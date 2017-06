Lavoro domestico: nuove opportunità per badanti e colf

UDINE - Fvjob continua a stabilire nuove collaborazioni con le aziende del territorio per dare sempre maggior visibilità alle opportunità lavorative nei diversi settori. L’ultima di queste è la partnership tra il portale social del lavoro e Gallas Group, agenzia di badanti e colf con sede principale a Udine. Si tratta di una realtà in rapida espansione e che, oltre a ricercare il personale da destinare alle famiglie, offre anche diversi posti di lavoro per i propri uffici. Tutti gli annunci relativi a queste opportunità saranno dunque visibili sul sito internet e sui canali social di Fvjob.

Una realtà giovane

Gallas Group nasce dall’iniziativa di due giovani imprenditori, Alberto e Lorenzo Gallas, con l’intento di selezionare accuratamente le candidature ai ruoli di badanti e colf. Attualmente l’azienda conta 15 dipendenti, tutti di età inferiore ai 30 anni, e opera nelle sedi di Udine, Pordenone, Cervignano del Friuli e Trieste. La volontà è quella di un’espansione anche nel vicino Veneto, che inizierà concretamente con l’apertura, nel mese di luglio, di una nuova filiale a Treviso.