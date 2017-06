Perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso: donna all'ospedale

UDINE - Attorno alle 15.30, del 21 giugno, sul finire di viale Venezia, a Udine, poco prima di Pasian di Parto, una donna, al volante della sua auto, ha perso il controllo del mezzo finendo nel fosso adiacente alla strada. Per recuperare il veicolo e la donna si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto con l’ausilio di una gru. La signora è stata estratta e portata al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine.

Nella mattinata, attorno alle 9, a Majano, c'è stato un altro incidente, nella frazione di San Tomaso. Il sinistro ha visto coinvolta una dipendente dell'azienda sanitaria 3 Alto Friuli. La donna è rimasta ferita nello schianto mentre guidava l'auto di servizio, che a seguito dell’impatto si è ribaltata. Le cause dell'incidente, che ha coinvolto anche un altro mezzo, sono in corso di accertamento. Anche in questo caso per estrarla si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Gemona. La donna è stata portata al pronto soccorso.