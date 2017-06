ARTEGNA - Incidente mortale mercoledì sera ad Artegna: un uomo di Tarcento di 53 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato contro il guardrail in via Gemona.



Il 53enne viaggiava da solo a bordo di una Citroen Picasso quando, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada da solo morendo sul colpo.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, arrivati sul posto assieme ai Vigili del Fuoco. Rilievi dei carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.