Testa di maiale sul portone della villa: indagano i carabinieri

TAVAGNACCO - Macabro risveglio per un 27enne di Tavagnacco che nella notte fra il 20 e il 21 giugno ha trovato una testa di maiale mozzata appesa al portone della villa in cui vive.

I fatti

L’uomo circa all’una di notte si è alzato per bere. Ha notato però che il frigorifero non funzionava, le luci esterne - come chiarisce il Messaggero Veneto - erano spente, ha così verificato il quadro elettrico. Era tutto in ordine. E’ quindi uscito per verificare il contatore Enel, all’ingresso della villa: era stato staccato. Chi ha fatto quello che pare essere un gesto intimidatorio, si è premurato di staccare la corrente per non essere ripreso dalle telecamere.

E’ lì che il 27enne ha notato la testa di maiale. Ha subito chiamato i carabinieri che stanno indagando.