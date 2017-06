Gli eventi in programma giovedì 22 giugno

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 22 giugno, a Udine e provincia, eccoli.

‘Incontri con l’autore e con il vino’

Secondo appuntamento degli ‘Incontri con l’autore e con il vino’, promossi dall’Associazione Lignano nel terzo Millennio e con la cura artistica dello scrittore Alberto Garlini. Giovedì 22 giugno, alle 18.30 nell’usuale location del Palapineta nel Parco del Mare, due le presentazioni, accompagnate dalla degustazione dei vini di Paolo Rodaro: si inizia con il libro ‘Lignano: ti racconto’ (La Nuova Base Editore), che raccoglie i racconti brevi ambientati nella città balneare frutto dell'estro narrativo di diciotto partecipanti al corso di scrittura creativa nel 2016 organizzato dall'Associazione Lignano nel Terzo Millennio e curati da Alberto Garlini. Seguirà la presentazione dell’ultimo libro di Enea Fabris ‘Un tuffo nel passato’, una raccolta di aneddoti che partono dalla sua giovinezza trascorsa a Ronchis per arrivare, nella seconda parte del libro, a Lignano, dove l’autore si è trasferito. Ingresso libero, info: www.lignanonelterzomillennio.it

Mostra fotografica su Mittelfest

Fervono i preparativi per la 26^ edizione di Mittelfest: con oltre quaranta aperture di sipario in nove giorni la città Patrimonio dell’Umanità UNESCO Cividale del Friuli diverrà, tra il 15 e il 25 luglio prossimi, un palcoscenico a cielo aperto tra musica, teatro, danza, cinema e marionette. In attesa della partenza ufficiale del festival, una mostra con fotografie di grande formato racconterà la storia di Mittelfest per immagini di scena attraverso gli anni. In collaborazione con il Centro Commerciale Città Fiera di Torreano di Martignacco è visitabile da domani, giovedì 22 giugno, fino a lunedì 31 luglio la mostra fotografica ‘La scena infinita’ con 14 scatti di Luca A. d'Agostino’, allestita al primo piano del Città Fiera nella Outlet Zone (accesso dal parcheggio coperto del secondo piano). L’inaugurazione, aperta al pubblico, è fissata alle 18.

Open Day alla Lilt

L’Open Day per la prevenzione oncologica della Lilt è un appuntamento al quale non si può rinunciare che si svolgerà giovedì 22 giugno dalle 9 fino a sera al Centro Medico Lilt, a Udine, in via Francesco di Manzano 15. Volontari LILT, medici specialisti e psicologhe vi forniranno informazioni, consigli e materiale informativo scientifico. Durante la giornata sarà possibile effettuare, nella mattinata visite specialistiche senologiche per la prevenzione dei tumori al seno, nel pomeriggio visite specialistiche maxillo facciali per la prevenzione dei tumori del cavo orale, fino a esaurimento delle prenotazioni Un momento conviviale (in collaborazione con l’Accademia Italiana del Peperoncino – Onlus) con un ‘piccante’ buffet concluderà la giornata.

‘Pregiudizio e orgoglio'

Giovedì 22 giugno, alle 18, alla Casa delle Donne di via Pradamano, si terrà la lettura scenica ‘Pregiudizio e orgoglio', che prende il via da alcuni semplici dati: la popolazione mondiale è composta dal 50% di uomini e dal 50% di donne, tuttavia solo il 22% dei parlamentari al mondo sono donne, solo il 15 % dei top manager sono donne, solo il 7% dei capi di stato sono donne. Su 833 premi Nobel 44 sono stati assegnati a donne, il che equivale a poco più del 5%, come se la popolazione del mondo fosse composta dal 5% di donne e dal 95% di uomini.

‘Comandante Tribuno. Mario Modotti’

​Il Comune di Bicinicco, Anpi Udine e Joker Image ​organizzano, per ​g​iovedì 22 giugno, alle 20.30, ​nella Sala della Cultura ‘Arrigo Po​z​’ ​presso il Centro Polifunzionale ‘Don Lino Andrioli’ in Via Regina Pacis, 6​ a​ Bicinicco, ​la presentazione del docufilm ‘Comandante Tribuno. Mario Modotti’, ​del regia Roberto M. Cuello. Il documentario narra la vita del Comandante Mario Modotti, nome di battaglia ‘Tribuno’, la sua lotta partigiana, la sua prigionia e la sua morte come ultimo gesto di impegno civile e militare.

‘Divina In-Canta’

Giovedì 22 giugno alle 21, nella bella cornice di Corte Morpurgo a Udine debutterà ‘Divina In-Canta’ presentato da Anà-Thema Teatro in collaborazione con Udinestate. Sarà una piacevole serata tra discorsi, letture e canzoni tratte dalla Divina Commedia con l’attore/regista Luca Ferri e il soprano Elena Pontini. Davanti a tre grandi opere che rappresentano Inferno, Paradiso e Purgatorio, i due artisti leggono, ragionano, spiegano, raccontano e cantano l’opera del Sommo Poeta. Informazioni e prenotazioni: 04321740499 | 345.3146797 | info@anathemateatro.com | www.anathemateatro.com |

VisioJazz

Continua a Visionario d’Estate l’appuntamento settimanale con VisioJazz, la rassegna che ogni giovedì porta nel garden di via Asquini i grandi nomi del jazz friulano ed extraregionale, nel percorso curato come sempre da Nevio Zaninotto. Dopo i ritmi afrocubani del Triblend Project e il jazz moderno del F.M. 4tet, a salire sul palco domani giovedì 22 giugno alle ore 19.30 il Michele Polga Trio. Tutti i concerti di VISIOJAZZ si svolgeranno nel garden del Visionario, ogni giovedì alle ore 19.30 ad ingresso libero. In caso di maltempo si sposteranno al bar al 1° piano del Visionario. Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’estate, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

‘Quale rotta verso il digitale? Soluzioni ed esperienze per Industry 4.0’

Giovedì 22 giugno, alle 17, secondo appuntamento con ‘Quale rotta verso il digitale? Soluzioni ed esperienze per Industry 4.0’, ciclo di incontri sui temi dell’Industry 4.0 organizzato da Friuli Innovazione per le aziende del settore manifatturiero. All’incontro le aziende che operano in ambito ICT e digitale presenteranno le loro proposte sui temi dell’Industry 4.0. Interverranno: Andrea Bertoni di Fill In The Blanks, azienda di ICT Architects che si occupa di realizzare soluzioni informatiche customizzate; Demis Corvaglia di Mobile3D, attiva nei settori della grafica 3D, delle tecnologie mobili e della Realtà Virtuale e Aumentata; Stefano Damiani di HDDS Vision, specializzata in Digital Signage e visualizzazione dati tramite monitor. Tra i temi trattati: procedure e soluzioni di disaster recovery per i sistemi Informatici Industria 4.0, sicurezza e protezione nella trasmissione dei dati generati dalle macchine, impiego della grafica 3D per la configurazione di prodotto, progettazione di applicazioni mobile/embedded in ambito industriale, gestione remota delle informazioni visualizzate dai monitor, bacheche digitali e cruscotti infografici. L’incontro è libero e gratuito, previa iscrizione per motivi organizzativi su Eventbrite. Per informazioni: Claudia Di Benedetto | 0432.629924 | claudia.dibenedetto@friulinnovazione.it |

Polvere di Stelle

Passaggio di consegne tra il cinema Centrale, da domani chiuso per la consueta pausa estiva, e Visionario d’estate con il primo appuntamento della nuova rassegna Polvere di Stelle, rassegna che ogni giovedì porterà in sala i migliori musical della storia, tra classici, sperimentalismo, ribellismo e astri nascenti. Sullo schermo torna quello che è stato indubbiamente il film dell’anno - il più chiacchierato e il più premiato (anche per errore): stiamo ovviamente parlando di La La Land, che sarà in programma domani giovedì 22 giugno alle ore 21.00 al Visionario, in versione originale inglese con sottotitoli in italiano. Tutti i film saranno in versione originale inglese con sottotitoli in italiano ( ad esclusione del film Sing). Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’estate, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.