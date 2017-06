Scontro auto, moto: centauro all'ospedale

MANZANO - Incidente a Manzano sulla strada regionale 56. Il sinistro, avvenuto poco dopo le 12 del 22 giugno, ha coinvolto un’auto e una moto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto sarebbe uscita dal parcheggio del ristorante 'La Corte del Beccofino' per immettersi sulla statale in direzione di San Giovanni al Natisone. La donna al volante non ha però visto il mezzo a due ruote che stava sopraggiungendo (pare a velocità sostenuta) nella sua direzione.

A seguito dell’impatto il centauro ha riportato diverse ferite. E’ stato portato all’ospedale di Udine con l’ambulanza del 118 giunta sul posto. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi del caso anche la polizia locale di Manzano.