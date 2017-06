Che tempo farà venerdì 23 giugno? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - L'estate è arrivata ufficialmente e porta con sè caldo e afa. Già nei giorni passate il termometro ha segnalato temperature piuttosto alte, ora però sarà l'afa a farsi sentire con magiore forza.

Secondo le previsione dell'Osmer Fvg, per venerdì 23 giugno dobbiamo attenderci al mattino cielo in genere poco nuvoloso; dal pomeriggio variabilità sui monti e sarà probabile qualche temporale. Venti a regime di brezza ma in pianura, di pomeriggio, il caldo sarà afoso. Di sera afa anche sulla costa.