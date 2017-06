Gdf Fvg: oltre 150 gli evasori totali identificati nei primi 5 mesi del 2017

FVG - Nei primi cinque mesi del 2017 la Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia «ha identificato 159 evasori totali». Lo ha reso noto il comandante regionale, generale di brigata Giuseppe Bottillo, durante la cerimonia per il 243° anniversario di fondazione delle Fiamme Gialle. «Parliamo di individui - come riporta l'Ansa - del tutto sconosciuti al fisco, un fenomeno a cui dedichiamo una particolare attenzione».

Nell'ambito del contrasto all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali in Friuli Venezia Giulia le Fiamme gialle hanno eseguito 726 interventi ispettivi fra verifiche e controlli. Sono stati denunciati 112 soggetti responsabili di reati fiscali. Sono stati eseguiti - come precisa l'Agenzia - provvedimenti di sequestro di beni mobili, immobili, valuta e conti correnti per un totale di cinque milioni di euro. Le proposte di sequestro avanzate arrivano a 110 milioni di euro.