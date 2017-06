Conto alla rovescia per la nona edizione di MatchingDay

UDINE - Obiettivo: stringere collaborazioni. Tempo per farlo: 15 minuti. Sembra impossibile, ma bastano per testare possibili partnership tra aziende. L’ha dimostrato in ben otto edizioni il MatchingDay di Confartigianato Udine, format inventato dall’associazione di categoria di Udine che questo sabato taglierà il suo nono anno di attività chiamando a raccolta Là di Moret 60 aziende in cerca, appunto, di collaborazioni.

Tanti sono gli iscritti al MatchingDay di Confartigianato che quest’anno si presenta leggermente rinnovato. Ad aprire i consueti incontri B2B tra aziende sarà infatti la presentazione di 5 progetti 'speciali' selezionati dall’organizzazione. In stile MatchingDay, gli imprenditori avranno 5 minuti di tempo per presentare le proprie idee progettuali che poi potranno essere approfondite nel corso degli incontri che seguiranno.

Apriranno la giornata i saluti di rito del presidente di Confartigianato-Imprese Udine, Graziano Tilatti, del direttore sezione imprese della Cassa di Risparmio di Udine, Stefano Secco, del presidente di Confidi imprese Fvg, Roberto Vicentini, e infine dei vertici di Assicura. Al termine dei loro interventi, previsti per le 9.30, MatchingDay avrà inizio.