Torna l'appuntamneto con ‘K2 Tweed Bike Vintage’

UDINE - Doppio appuntamento su due ruote nel fine settimana, a Udine.

‘K2 Tweed Bike Vintage’

Si comincia sabato 24 giugno, dalle 18.30 con l’affascinante ‘K2 Tweed Bike Vintage’: pedalata con bici e abbigliamento vintage per le vie del centro. In programma anche degustazioni e cena vintage. Il ritrovo dei partecipanti è in programma alle 17 alla Loggia del Lionello.

‘K2 CicloStorica’

Altro appuntamento per gli amanti della bici è in programma il 25 giugno a partire dalle 8.30, con la ‘K2 CicloStorica’: una corsa cicloturistica per bici d'epoca (tra Udine e Cividale del Friuli). Si tratta della 4^ tappa del Giro d'Italia d'Epoca (GIDE) e della 4^ tappa del 3 Venezie Vintage. Il ritrovo è in programma alle 7.30 in piazza Duomo.

Informazioni su www.gsk2.it