Attimis, torna la Sagra delle Fragole e dei Lamponi

ATTIMIS - Il Parco dei Conti d'Attimis si rifà il look per ospitare la «Sagra delle Fragole e dei Lamponi» dal 23 al 25 giugno e dal 30 giugno al 2 luglio. L' appuntamento si rinnova da oltre quarantacinque anni per gli affezionati di questa bella festa popolare, dove nelle «tavole imbandite» si celebra l’unione fruttuosa al sapor di sottobosco tra la rossa fragola e il vermiglio lampone. Piccoli e deliziosi frutti di bosco che si degustano preparati al naturale, ma anche nei dolci, nei dessert, negli aperitivi e nelle varie pietanze. La feste di Attimis è una delle feste più longeve della zona e conserva ancora tutte le caratteristiche della tradizione contadina e valorizza con semplicità i prodotti locali delle valli del Torre. Tra gli eventi collaterali, il campionato internazionale di fisarmonica diatonica e organetto, mentre per gli amanti della natura, la camminata delle fragole e dei lamponi: quattro passi fra i colori dei boschi, i castelli medioevali e le chiese votive. Ed ancora l’appuntamento con il sano divertimento con il Festival Regionale di Cabaret «Città di Attimis la Risata».

Camminata delle Fragole e dei Lamponi

Domenica 25 giugno si terrà la camminata tra boschi d’alto fusto e castelli Medioevali o una passeggiata meno impegnativa fra i colori dei boschi con una visita al vecchio Mulino- Il primo percorso attraverserà un sentiero storico naturalistico con tempo di percorrenza di circa 4 ore - 7 km . Ill secondo percorso prevede strade asfaltate e brevi tratti di sentiero, con visita al vecchio Mulino e sosta al Castello Superiore di Attimis. Accompagnato da guide esperte l’escursionista avrà la possibilità di conoscere le bellezze di un territorio incontaminato, tra natura, arte e storia. Il ritrovo per le iscrizioni e la partenza è presso il Parco dei Conti di Attimis (a pochi passi un ampio parcheggio a disposizione). Iscrizioni Percorso 1: 8.30 – 9.15, partenza 9.15 Iscrizioni. Percorso 2: 9 – 10, partenza alle 10. Rientro previsto Percorso 1 e 2 alle 13 circa. La quota di. Si consiglia un abbigliamento adatto alle escursioni. Info: www.prolocoattimis.it.