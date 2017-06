Torna ‘La notte delle farfalle’

BORDANO - Come si sceglie la serata adatta per una ‘caccia’ alle Farfalle? Il requisito fondamentale è che si tratti di una notte di luna nuova, cioè quando l’emisfero visibile del nostro satellite risulta completamente in ombra (insomma, quando la Luna non si vede ed il cielo è più buio). Si spengono i lampioni stradali e si accende la trappola luminosa, e dal momento che gli insetti usano la luce della Luna come un ‘sistema di navigazione’ nel buio, prendono la nostra grossa lampada come punto di riferimento nel volo. Insomma, la scambiano per la Luna, girandoci intorno e permettendo così a noi e a voi di osservarli da vicino. Tutto questo però dopo aver fatto un giro nelle serre avvolte dall'oscurità per osservare chi si aggira col favore delle tenebre tra i terrari e i laghetti.

Sabato 24 giugno si ricomincia quindi con la magica ‘Notte delle Farfalle’ a Bordano (le altre notti di questa stagione sono in programma per sabato 21 luglio e sabato 24 agosto), dove armati solo di torce e curiosità, e volendo di macchine fotografiche, si potranno osservare le nostre serre da un diverso punto di vista, quello della vita notturna. Per poi dedicarsi appunto agli insetti autoctoni all’esterno della struttura. E alla fine ognuno per la sua strada, falene da una parte e umani dall'altra. E se all’interno sarete accompagnati dalle nostre guide, all’esterno vi terrà compagnia un bravissimo entomologo che spiegherà tutto quello che riguarda la vita dei nostri insetti, che non ha nulla da invidiare a quella esotica scoperta all’interno.

Informazioni

Dalle 21 in poi, un gruppo ogni 15 minuti, Gruppi di circa 10 visitatori con una guida, Prenotazione obbligatoria, Costo: 6 euro, Portare con sé una piccola torcia

Per prenotazioni e informazioni: 0432- 1636175| 344 2345406

Naturama Science Center: via Antonio Bardelli 4 | Martignacco (UD) | www.naturamacenter.it

Casa delle Farfalle: via Canada 5, Bordano | 0432 1636175 | 344 2345406 |www.bordanofarfalle.it