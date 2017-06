Escursionista disperso in Val Resia: ricerche in corso

RESIA - Di lui non si hanno più notizie da giovedì mattina. Da quando è uscito dalla sua abitazione di Udine armato di macchina fotografica per raggiungere la Val Resia. Le squadre del Soccorso Alpino Fvg sono alla ricerca di un 69enne residente nel capoluogo friulano ma originario della provincia di Belluno, ispettore del corpo forestale in pensione. Ad anticipare la notizia è l'edizione on line de Il Gazzettino.

L'auto del 69enne è stata trovata vicino alla chiesetta di Sant'Anna, a Sella Carnizza. Da lì sono cominciate le ricerche delle squadre del Cnsas del Fvg. L'allarme è scattato giovedì sera, quando la moglie dell'uomo, non vedendolo rientrare, ha chiamato i soccorsi. Ci si è mossi già nella notte ma è da venerdì mattina che Cnsas, Vigili del Fuoco, volontari della Protezione Civile e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sono impegnati in massa per trovare il disperso.

La base per le ricerche è stata allestita nella frazione di Lischiazze di Resia.