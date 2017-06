Lavoro e giovani: se ne parla a Udine con Pietro Ichino

UDINE – Lavoro e giovani. Un tema di grande attualità, a cui il gruppo consigliare dei Cittadini ha deciso di dedicare un incontro con la partecipazione del senatore Pietro Ichino, giornalista, giurista e senatore della Repubblica. L’appuntamento, intitolato appunto ‘La riforma del mercato del lavoro e la sfida dell’occupazione giovanile’, è fissato per lunedì 26 giugno alle 17.30 nella sala convegni del Centro culturale delle Grazie, a Udine. Insieme a Ichino interverranno Bruno Malattia e Pietro Paviotti dei Cittadini, Alessandro Russo dell’Ires Fvg, Alessandro Maran e Sergio Bolzonello del Pd.

«Ci interessa approfondire il tema delle ‘politiche attive del lavoro’ – spiega il capogruppo Pietro Paviotti – che sono quelle attività con le quali ci proponiamo di combattere la disoccupazione, di incrociare meglio la domanda e l’offerta di lavoro, di offrire migliori opportunità ai nostri giovani e a chi, suo malgrado, ha momentaneamente perso la sua occupazione. Abbiamo invitato Ichino perché si differenzia per la qualità delle sue riflessioni e per la competenza nel proporre soluzioni moderne e innovative».

Non solo: il gruppo consiliare dei Cittadini è intervenuto nella recente Legge regionale sul lavoro proponendo nuovi canali di finanziamento per sostenere e sviluppare in Regione la sperimentazione sull’assegno di ricollocazione, una misura di sostegno intensivo a chi è in cerca di occupazione. «Ebbene – chiarisce Paviotti – questa nostra deriva proprio da un’idea di Pietro Ichino e sarà interessante discutere la cosa con lui».