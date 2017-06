Trovato senza vita l'escursionista disperso in Val Resia

RESIA - E' stato trovato senza vita il corpo di Silvano Radivo, il 69enne di cui non si avevano più notizie da giovedì mattina. A ritrovarlo, tra Sella Carnizza e il Monte Zaiavor, sulla catena del Monte Musi, le squadre del Soccorso Alpino di Moggio.

Di lui non si hanno più notizie da giovedì mattina, da quando era uscito dalla sua abitazione di Udine armato di macchina fotografica per raggiungere la Val Resia. L'uomo, residente nel capoluogo friulano, era originario della provincia di Belluno, ispettore del corpo forestale in pensione. Dalle prime notizie pare sia caduto in un canalone.

Sul posto anche Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco.