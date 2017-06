Idealscala: Bolzonello, prosegue la ricerca di partner imprenditoriali

PORDENONE - Proseguire nella ricerca di un partner imprenditoriale da affiancare alla cooperativa per dare completezza all'operazione di rilancio della produzione. È questo l'elemento principale emerso nel corso del vertice svoltosi il 22 giugno a Pordenone tra il vicepresidente della Regione, Sergio Bolzonello, i sindacati, il direttore di Unindustria Pordenone, Paolo Candotti, il presidente della cooperativa Idealscala, Alberto Vendrame, e l'amministratore delegato della Mobiltrade Italia Srl, Alessandro Pagliari.

Il tavolo di confronto è servito innanzitutto alla cooperativa Idealscala ed alla Mobiltrade Italia per compiere il punto della situazione, illustrando le trattative portate avanti dalle due parti. In particolare, entrambe hanno evidenziato il fatto che si stia proseguendo nella ricerca di un partner di tipo imprenditoriale con il quale avviare la produzione. A tal proposito, la società proprietaria del materiale Dulver si è detta disponibile a valutare la percorribilità di un proprio insediamento in regione per la produzione, anche attraverso partnership da definire con altro soggetto imprenditoriale.

Il percorso è stato condiviso da tutti i soggetti partecipanti all'incontro, i quali hanno anche avallato la necessità di proseguire la ricerca di ulteriori soluzioni ed opportunità rispetto a quelle fino ad oggi prese in esame. Per questo motivo le parti hanno deciso rivedersi entro la fine di luglio per verificare se in questo ulteriore periodo si siano concretizzate all'orizzonte nuove opportunità di tipo imprenditoriale che consentano di avviare il processo.