Auto va a fuoco in autostrada: 9 km di coda

GONARS - Auto incendiata in A4, in direzione Trieste. Uscita consigliata a Latisana per chi viaggia in direzione Trieste.

L’auto ha preso fuoco poco dopo l’area di servizio di Gonars, in direzione nodo di Palmanova. I Vigili del Fuoco e il personale di Autovie Venete sonosul posto e la pattuglia della Polizia Stradale ha bloccato il traffico.

Nove i chilometri di coda che si sono già formati in direzione Trieste e rallentamenti, in direzione Venezia per curiosi. Rallentamenti sono segnalati anche fra Cessalto e Portogruaro in direzione Trieste.