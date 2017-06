Chiesa udinese in festa per l’ordinazione sacerdotale di don Alessandro Fontaine

UDINE - Domenica 25 giugno sarà una giornata di grande gioia per la chiesa udinese: alle 17, in Cattedrale, l'arcivescovo, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, ordinerà presbitero don Alessandro Fontaine. Nato in Belgio 30 anni fa, è originario di San Daniele del Friuli. Ha prestato servizio pastorale prima nella parrocchia di San Daniele, poi a Martignacco e, attualmente, a Codroipo.

«Mio Signore e mio Dio»: la professione di fede di Tommaso, l'apostolo incredulo, è il versetto che il futuro sacerdote ha scelto per illuminare i primi passi del suo ministero, un cammino che inizierà con le tradizionali 'prime messe' che don Alessandro celebrerà in Duomo a San Daniele (domenica 2 luglio alle 10), a Codroipo (domenica 9 luglio alle 10) e a Martignacco (domenica 16 luglio alle 10.30).

La Santa Messa di ordinazione sarà trasmessa in diretta dall’emittente diocesana Radio Spazio.