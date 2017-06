FVG - Sarà un sabato caratterizzato dal bel tempo quello che attende il Fvg, ma con la possibilità di qualche temporale, specialmente in montagna. Le temperature resteranno oltre i 35° in pianura, i 32° sulla costa.

L'Osmer Fvg prevede cielo in prevalenza poco nuvoloso. Nel pomeriggio sui monti sarà possibile qualche temporale, non escluso verso sera anche su altre zone. Farà ancora caldo con afa di pomeriggio in pianura, di sera sulla costa. Venti a regime di brezza.