Lavoro: il Cfp ‘Bearzi’ cerca nuovi insegnanti

UDINE - Nuove opportunità di lavoro dall’Istituto ‘Bearzi’ di Udine, dove il Centro di formazione professionale ha inserito dei nuovi corsi per il prossimo anno scolastico. Per attuarli, sarà dunque necessaria l’assunzione di nuovi insegnanti, con contratto a tempo determinato.

Le posizioni aperte riguardano l’insegnamento di Italiano, matematica, scienze, fisica, storia, diritto, economia ed educazione fisica. Per potersi candidare è necessario essere abilitati alla classe di concorso specifica per la materia oggetto dell’insegnamento o, in alternativa, possedere una laurea magistrale o un accreditamento regionale inerente alla disciplina.

Oltre alle mansioni classiche previste per gli insegnanti - dalla preparazione e svolgimento delle lezioni alla correzione e valutazione delle verifiche - ai nuovi assunti sarà richiesta anche un’attività di assistenza e di animazione tra i giovani dell’istituto. L’orario di lavoro seguirà quello scolastico e si articolerà dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16. È possibile presentare la propria candidatura unicamente via mail, inviando il curriculum vitae all’indirizzo comunicazione@bearzi.it indicando, nell’oggetto, l'area di insegnamento desiderata.