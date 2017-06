Gli eventi in programma sabato 24 giugno

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 24 giugno, a Udine e provincia, eccoli.

Cercivento, appuntamento con ‘Jerbas e Tradision’

Manca poco al tradizionale appuntamento con Jerbas e Tradision l'iniziativa per la promozione delle tradizioni magico-sacrali legate alla festa di San Giovanni in programma dal 24 al 29 giugno. In programma visite guidate alle coltivazioni di erbe officinali, ritrovo per la raccolta guidata delle erbe spontaneee, il tradizionale mercatino dei prodotti artigianali, ottima cucina e tutte le tipiche celebrazioni e attività dell'antica festa. Ecco quali sono.

'Stone balancing': inaugurazione della mostra fotografica al Parco naturale delle Prealpi Giulie

Sabato 24 giugno al Centro visite del Parco naturale delle Prealpi Giulie di Prato di Resia, alle 18, verrà inaugurata la mostra fotografica sulle opere di 'stone balancing' dell’artista Luca Zaro. Durante l’inaugurazione l’artista effettuerà anche una dimostrazione pratica di realizzazione di una scultura. Questa servirà anche a far capire quali saranno i contenuti del laboratorio organizzato per sabato 1° luglio, alle 15.30, quando sul greto del torrente Resia verrà illustrata in dettaglio tale disciplina, spiegandone origini, elementi in gioco e stili. La mostra resterà aperta ogni giorno fino a giovedì 20 luglio. Maggiori informazioni si possono ottenere chiamando gli uffici del Parco o visitando il sito www.parcoprealpigiulie.it

Attimis, torna la Sagra delle Fragole e dei Lamponi

Al Parco dei Conti d'Attimis si rifà il look per ospitare la «Sagra delle Fragole e dei Lamponi» dal 23 al 25 giugno e dal 30 giugno al 2 luglio. L' appuntamento si rinnova da oltre quarantacinque anni per gli affezionati di questa bella festa popolare, dove nelle «tavole imbandite» si celebra l’unione fruttuosa al sapor di sottobosco tra la rossa fragola e il vermiglio lampone. Tutti i dettagli, qui.

Borghi romantici

Sabato 24 giugno in oltre 170 comuni italiani torna 'La notte romantica' e celebrerà l’amore e il romanticismo nella magia delle piazze, dei vicoli, dei palazzi dei Borghi più belli d’Italia. Una serata speciale, a lume di candela, in un’atmosfera raccolta che caratterizzerà le vie del centro storico.

Flambruzzo, arriva la ‘Sagra dai Emui’

Tutto pronto per la 51esima edizione della sagra delle prugne gialle, «Sagra dai Emui». I festeggiamenti si svolgeranno dal 23 giugno al 9 luglio 2017 presso l'Area Feste di Flambruzzo, presso l'ex asilo. Come da tradizione appuntemento con chioschi enogastronomici, ballo, specialità , grigliate di carne cotta alla brace, calamari fritti e vini tipici locali. Per conoscere tutti i dettagli, qui.

Aria di Festa

La grande musica e la comicità italiane illumineranno le notti di Aria di Festa a San Daniele del Friuli con due strepitosi appuntamenti a ingresso libero nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele. Si comincia il 23 giugno con il concerto della PFM, gruppo che ha fatto la storia della musica italiana. Maggiori dettagli, qui.

‘Il futuro possibile’: lo ‘Spettacolo di musica e parole’ arriva a Venzone

Dopo il debutto a Udine, lo scorso 16 giugno, ‘Il futuro possibile - Spettacolo di musica e parole’, nato da un’idea di Paolo Patui (che oltre a essere fra i protagonisti si occupa anche del coordinamento artistico), sbarca a Venzone. Assieme a Patui, sul palco ci sarà anche Angelo Floramo e la Pordenone Big Band, diretta da Juri Dal Dan. La data da segnare sul calendario è il 24 giugno. Lo spettacolo - progetto co-finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Attività Culturali e prodotto da Leggermente e cooperativa Zeroidee - andrà in scena, dalle 21.30, alla Loggia del Municipio. Maggiori dettagli, qui.

Piccolo Festival Fvg, in anteprima a Faedis

La 10^ edizione di Piccolo Festival Fvg comprende anche quest’anno un evento Off che farà da anteprima alla nuova rassegna. La filosofia rimane la stessa: dare l’opportunità di vivere tutta l’intensità della musica in luoghi meno conosciuti, ma non meno interessanti, del Friuli Venezia Giulia. L’appuntamento, che si terrà il 24 giugno nel suggestivo Castello di Zucco di Faedis, è a ingresso gratuito. A dar voce alla 'serata fiabesca' del Festival, il soprano udinese Giulia Della Peruta. Per coronare la serata con gusto: degustazione di prodotti tipici a cura di Pro Loco Faedis.

Visitait.it ad Aria di Festa 2017

Nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 giugno 2017, Visitait.it, primo e unico booking per prenotare in modo semplice e sicuro attività, esperienze e avventure all’aria aperta in Friuli Venezia Giulia, porterà i visitatori alla scoperta del territorio di San Daniele grazie ad un ricco ventaglio di proposte.

La ‘Città di Tarvisio Tennis Cup’ cala il tris

Scatta, da sabato 24 giugno, la terza edizione del torneo femminile internazionale che, ancora una volta, porterà in Valcanale atlete del circuito professionistico Itf da tutto il mondo. La kermesse, sponsorizzata ancora da Bluenergy, nel 2017 avrà un montepremi di 15.000 dollari ed è in programma fino al 1° luglio sui campi in terra rossa gestiti dal Tennis Club Tarvisio presieduto da Giuseppe Montanaro. Dopo il crescente successo delle prime due edizioni, anche quest'anno non mancheranno le tenniste di valore pronte a incrociare le racchette per contendersi la vittoria finale. Tutti i dettagli, qui.

‘Festa d'estate’: visita guidata all’orto collettivo di Colugna

Il Circolo Legambiente di Udine, il Gruppo locale ‘Friuli Centrale’ di Civiltà Contadina, in collaborazione con l'associazione «Chei di Culugne» all'interno della ‘Festa d'estate’ organizzano una visita guidata all’orto collettivo di Colugna, in via Torino. Appuntamento a sabato 24 giugno dalle 17.30, quando ci si ritroverà all’area verde sportiva. Per info: 389 8066350.

Gli studenti di medicina del SISM dell’Università di Udine a Città Fiera

Sabato 24 giugno nella piazza Show Rondò di Città Fiera arrivano i «pupazzologi» del SISM (Segretariato Italiano Studenti di Medicina – Sede Locale di Udine). Gli studenti dell’Università di Udine dalle 10.30 incontreranno i bambini per avvicinarli attraverso il gioco alla figura del medico. I più piccoli potranno portare un loro peluche e affidarlo alle cure degli aspiranti dottori che lo accompagneranno all’interno di un ospedale, ricreato per l’occasione nella piazza degli eventi del centro commerciale di Martignacco. Il Progetto ha l’importante obiettivo di diminuire o eliminare la paura dei bambini nei confronti dei medici, creando quel rapporto di fiducia che sarà poi alla base dell’alleanza tra medico e paziente. Attraverso il suo pupazzo il bambino vive l’esperienza di un iter di cura, senza però essere coinvolto in prima persona. Al contempo gli studenti possono imparare come approcciarsi al paziente pediatrico e maturare un’esperienza formativa diretta. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Generali Agenzia di Udine Duomo.

Arte in gioco 2017

Alla Casa della Confraternita del Castello di Udine è tempo di Arte in gioco 2017 . La mostra, giunta già alla quarta edizione, si aprirà sabato 24 giungo e si concluderà il 9 luglio. Qui tutti i dettagli.