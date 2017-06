Udine, al Castello è tempo di «Arte in gioco 2017»

UDINE – Alla Casa della Confraternita del Castello di Udine è tempo di Arte in gioco 2017 . La mostra, giunta già alla quarta edizione, si aprirà sabato 24 giungo e si concluderà il 9 luglio. Quest’anno è la percezione dell’armonia ad essere chiamata in causa. Tutti d’accordo nel definire la percezione quel prendere coscienza di una realtà che si considera esterna. La parola armonia deriva dal greco: ἁρμονία «unione», «proporzione», «accordo». Concordanza tra elementi diversi che provoca piacere e, in senso più specifico, concordanza di suoni o assonanza di voci e ancora, parola che presenta la radice ar- indicante unione, disposizione comune che, guarda caso, troviamo anche in «aritmetica» e «arte». Ecco che una parola, di solito associata alla musica, ci rimanda a tanto altro fino a chiudere il cerchio con l’arte stessa e la sua più antica radice, quella di fare in maniera adatta, di fare armonicamente appunto. Orari di apertura: sabato 16-19, domenica 10.30 – 12.30, 16 – 19. Info: www.play-art.it