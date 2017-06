Edilizia scolastica: consegnati i lavori alla Primaria Alberti

UDINE - Con la consegna dei lavori alla ditta Dafne società cooperativa, avvenuta giovedì 21 giugno, l'amministrazione comunale ha avviato, a pochi giorni dalla fine delle scuole, una serie di opere di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della scuola primaria Alberti di via Baldasseria Media. «Con questo intervento prosegue il piano di interventi di aggiornamento e riqualificazione dei plessi scolastici cittadini, nell'obiettivo di assicurare la massima sicurezza delle scuole, che da sempre è uno dei capisaldi del nostro operato» spiega il sindaco, Furio Honsell.

«La sicurezza nelle scuole è sempre stata una priorità assoluta dell'amministrazione – conferma l'assessore ai Lavori pubblici, Pierenrico Scalettaris –. Anche quest'anno notevoli risorse sono state impegnate per interventi per garantire una costante e corretta manutenzione oltre ad assicurare il continuo adeguamento alle più recenti normative di sicurezza. Si tratta di interventi che nel periodo estivo riguarderanno decine di plessi e i lavori alla scuola elementare Alberti sono solo i primi di un lungo elenco».

Il progetto, redatto dallo studio Mingotti Architetti Associati Gianpiero e Carlo di Udine, prevede lavori per complessivi 115 mila euro, che saranno realizzati prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. Diverse le opere in programma. Al piano seminterrato si procederà con la riqualificazione antincendio di alcuni locali con l'applicazione di lastre in silicato di calcio sia a parete che a soffitto. Al piano terra è prevista la compartimentazione antincendio della zona palestra, degli spogliatoi e dell’alloggio del custode. Sarà realizzato inoltre un impianto idrico antincendio e verrà adeguato l’impianto elettrico esistente con il rifacimento dei quadri elettrici principali e delle relative linee di collegamento. Nei corridoi verranno poi sostituiti tutti i corpi illuminanti con lampade a Led sia per l’illuminazione ordinaria sia per l'illuminazione di emergenza. L’intervento sarà completato con la posa degli estintori e della cartellonistica di sicurezza per le vie d’esodo e i presidi antincendio.