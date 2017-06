Continuano i concerti live al Tenda Bar: è la volta di ‘Max canta Battisti’

LIGNANO - È iniziata la stagione dei concerti live al Tenda Bar di Lignano Pineta, il punto di ritrovo ideale per chi ama godersi della buona musica sorseggiando un drink a due passi dal mare. Dopo il primo appuntamento di mercoledì 21 giugno con i Paper Rose, mercoledì 28 giugno alle 21.30 sarà la volta di ‘Max canta Battisti’.

La serata

Lo spettacolo, curato del cantautore goriziano Massimo Bonano, vuole essere un omaggio fedele al grande Lucio Battisti. Grazie a Max e all’accompagnamento del suo gruppo, si ripercorreranno i più grandi successi del cantautore di Poggio Bustone, che per Bonano è uno dei cantanti di riferimento da sempre e i cui successi sono senza tempo e conquistano tutte le generazioni. Riproposti dalla voce calda e graffiante di Max, risuoneranno successi come ‘Io vivrò (senza te)’, ‘Il mio canto libero’, ‘I giardini di marzo’, ‘Emozioni’, ‘Un’avventura’ ed ‘Eppur mi son scordato di te’. Bonano è un giovane cantante, cantautore e polistrumentista, per due anni corista di Elisa e membro fondatore e voce della rock band dei Danka, che con l’etichetta Sony ha pubblicato nel 2012 l’album d’esordio, ‘Giusto o sbagliato’. Ad accompagnarlo in quest’avventura lignanese saranno per l’ennesima volta le voci di Nicole Pellicani e Silvia Smaniotto, Ivan Geronazzo e Gianni Zongaro alle chitarre, Daniel Bestonzo alle tastiere, Simone D’Eusanio agli archi, Diego Scaffidi alla batteria e Giovanni Scarabel al basso. Lo show, inoltre, sarà arricchito da alcuni video che ripercorrono la storia musicale di Battisti e che faranno vivere immediatamente a tutti i ricordi e le emozioni legati alla leggenda della musica italiana.