Evento-avventura al Parco naturale delle Prealpi Giulie

LUSEVERA - Domenica 16 luglio a Pian dei Ciclamini (Lusevera) si terrà il primo evento promozionale nato dalla collaborazione tra Visitait.it e il Parco Regionale delle Prealpi Giulie. Dal Centro Visite (Pian Dei Ciclamini, Lusevera, Udine), sia al mattino che al pomeriggio, partiranno ben 3 attività-avventura all’aria aperta: il Canyoning, la Caccia al Tesoro e l’Archery Game.

Canyoning sul Rio Bianco (Uccea)

Scendere i torrenti nei tratti più selvaggi, calarsi su corda lungo cascate mozzafiato, tuffarsi in laghetti dall’acqua cristallina, scivolare su toboga spinti dalla corrente.. questo è il canyoning! Potrete godere in tutta sicurezza della bellezza di luoghi incantati e del piacere di praticare uno sport letteralmente ‘dentro’ la natura.

Orario escursione: dalle 9

Durata: 3 ore circa

Età: adatto a tutti

Per info e prenotazioni: mail info@visitait.it - cell. +39 389-6514885

Caccia al tesoro

La caccia al tesoro sarà una vera avventura! Un’immersione totale nella natura, che porterà a cercare indizi e risolvere indovinelli per poter proseguire nel percorso fino a trovare il bottino. Nella modalità outdoor-adventure che verrà proposta a Pian dei Ciclamini i giocatori dovranno affrontare anche delle prove ad ostacoli e vari tranelli disseminati lungo il percorso!

Orario attività: mattina dalle 10 / pomeriggio dalle 15

Durata: 3 ore

Età: dai 12 anni in su

Archery Game

Infine l’Archery Game, ovvero ‘paintball con arco e frecce’, è il nuovo action sport australiano. Sicuro e senza macchia, con tante modalità di gioco e scenari (freccia avvelenata, difendi le mura, ruba bandiera e torneo), al Parco verrà praticato in modalità ‘Robin Hood’ immersi tra gli alberi.

Orario attività: mattina dalle 10 / pomeriggio, dalle 15

Età: dai 16 anni in su

Possibilità di pranzare

Per i partecipanti ci sarà anche la possibilità di pranzare facendo un gran picnic tutti insieme! Menu pic-nic: polpette di zucchine o melanzane al grana / alette di pollo / cous-cous alle verdure / riso alla greca / pasta fredda pomodorini e bufala / torta salata con verdure / affettati e formaggi tipici. 14 euro a persona, bibite analcoliche incluse. Possibilità di fermarsi a dormire presso la foresteria del parco o, con camper proprio, nell'ampio parcheggio del Centro Visite. Sia le attività che il pranzo dovranno obbligatoriamente essere prenotate entro le 12 di venerdì 14 luglio.

Per ulteriori informazioni: Visitait Srl | Via Stretta del Parco 4, Buttrio | 389 6514885 | info@vistait.it | www.visitait.it |