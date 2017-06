Gli eventi in programma domenica 25 giugno

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 25 giugno, a Udine e provincia, eccoli.

Cercivento, appuntamento con ‘Jerbas e Tradision’

Manca poco al tradizionale appuntamento con Jerbas e Tradision l'iniziativa per la promozione delle tradizioni magico-sacrali legate alla festa di San Giovanni in programma dal 24 al 29 giugno. In programma visite guidate alle coltivazioni di erbe officinali, ritrovo per la raccolta guidata delle erbe spontaneee, il tradizionale mercatino dei prodotti artigianali, ottima cucina e tutte le tipiche celebrazioni e attività dell'antica festa. Ecco quali sono.

Attimis, torna la Sagra delle Fragole e dei Lamponi

Al Parco dei Conti d'Attimis si rifà il look per ospitare la «Sagra delle Fragole e dei Lamponi» dal 23 al 25 giugno e dal 30 giugno al 2 luglio. L' appuntamento si rinnova da oltre quarantacinque anni per gli affezionati di questa bella festa popolare, dove nelle «tavole imbandite» si celebra l’unione fruttuosa al sapor di sottobosco tra la rossa fragola e il vermiglio lampone. Tutti i dettagli, qui.

Flambruzzo, arriva la ‘Sagra dai Emui’

Tutto pronto per la 51esima edizione della sagra delle prugne gialle, «Sagra dai Emui». I festeggiamenti si svolgeranno dal 23 giugno al 9 luglio 2017 presso l'Area Feste di Flambruzzo, presso l'ex asilo. Come da tradizione appuntemento con chioschi enogastronomici, ballo, specialità , grigliate di carne cotta alla brace, calamari fritti e vini tipici locali. Per conoscere tutti i dettagli, qui.

Aria di Festa

La grande musica e la comicità italiane illumineranno le notti di Aria di Festa a San Daniele del Friuli con due strepitosi appuntamenti a ingresso libero nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele. Si comincia il 23 giugno con il concerto della PFM, gruppo che ha fatto la storia della musica italiana. Maggiori dettagli, qui.

Visitait.it ad Aria di Festa 2017

Nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 giugno 2017, Visitait.it, primo e unico booking per prenotare in modo semplice e sicuro attività, esperienze e avventure all’aria aperta in Friuli Venezia Giulia, porterà i visitatori alla scoperta del territorio di San Daniele grazie ad un ricco ventaglio di proposte.

La ‘Città di Tarvisio Tennis Cup’ cala il tris

Scatta, nel weekend del 24 e 25 giugno, la terza edizione del torneo femminile internazionale che, ancora una volta, porterà in Valcanale atlete del circuito professionistico Itf da tutto il mondo. La kermesse, sponsorizzata ancora da Bluenergy, nel 2017 avrà un montepremi di 15.000 dollari ed è in programma fino al 1° luglio sui campi in terra rossa gestiti dal Tennis Club Tarvisio presieduto da Giuseppe Montanaro. Dopo il crescente successo delle prime due edizioni, anche quest'anno non mancheranno le tenniste di valore pronte a incrociare le racchette per contendersi la vittoria finale. Tutti i dettagli, qui.

Tarcento in Opera: a spasso con Verdi, Donizetti e Puccini

E’ il concerto lirico che si terrà domenica 25 giugno prossimo, alle 17, all'auditorium delle scuole elementari di Tarcento, a ingresso libero, e che farà rivivere nella "Perla del Friuli", in chiave rinnovata, la tradizione lirica. Maggiori dettagli, qui.

Let’ s sing Bach a Corno di Rosazzo

Una giornata tra musica, arte, storia ed enogastronomia da passare alla scoperta di Cividale, Spessa e Manzano, deliziata dagli splendidi vini del Collio e dalle voci del Coro polifonico s. Antonio Abate. Questo il programma di Itinerari sonori - Let’ s sing Bach (progetto realizzato col sostegno di Regione e Fondazione Friuli) per il 25 giugno che avrà il suo clou con il concerto alle 16 nell'Abbazia di Rosazzo. L’ensemble, diretto da Monica Malachin avrà l'accompagnamento strumentale di Elisabetta Tonizzo (organo), Anna Molaro (violoncello barocco), Nicola Mansutti e Monica Cordaz (violino).

Il Premio Castello di Villalta 2017 festeggia i tre finalisti della 5^ edizione

Giampiero Neri con Via Provinciale (Garzanti), Francesca Serragnoli con Aprile di là (LietoColle-pordenonelegge) e Stefano Simoncellicon Prove del diluvio (Italic). Si presenteranno al pubblico e alla Giuria - composta da Antonella Anedda, Alberto Bertoni, Roberto Galaverni, Antonio Riccardi e dal presidente Gian Mario Villalta – domenica 25 giugno, alle 18 al Castello di Villalta (Fagagna, Udine). Informazioni: www.castellodivillaltapoesia.com

Musica Classica

La pianista finlandese Laura Mikkola, nota a livello mondiale, ospite dell’associazione Gaggia di Cividale. Un evento straordinario, che sarà proposto domenica 25 giugno, alle 18, nella splendida sala di Villa Claricini, a Bottenicco di Moimacco.