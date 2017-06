Vetrata cade in piscina: ferito un uomo

CODROIPO - Si stacca una grossa lastra di vetro dal soffitto e precipita in piscina, ferendo un nuotatore. Il fatto è accaduto domenica mattina a Codroipo, nell'impianto di proprietà del Comune. A darne notizia è l'edizione on line de Il Gazzettino.

Il fatto è successo verso le 11. A provocare il distacco sarebbe stato il forte vento che in quel momento imperversava sulla località del Medio Friuli. La grossa lastra di vetro, alta 2 metri e larga sei, è caduta in acqua frantumandosi. proprio una delle schegge ha colpito un uomo di mezza età che si trovava in vasca in quel momento, ferendolo all'addome.

L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in ospedale. La piscina ha chiuso al pubblico e l'accesso sarà vietato fino a quando il danno non sarà riparato.