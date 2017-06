Maltempo: problemi per collegamenti ferroviari e linee elettriche

FVG - Gravi disagi a causa del maltempo nei collegamenti ferroviari in Friuli Venezia Giulia dove, si apprende da fonti Trenitalia, alcuni fulmini hanno colpito le linee elettriche ferroviarie causando danni soprattutto nei pressi della stazione di Codroipo, fra Sacile e Conegliano Veneto, e in vari punti della linea Venezia-Trieste.

A Codroipo un fulmine ha danneggiato i sistemi di gestione del traffico per cui il Frecciarossa Udine-Milano è stato deviato per Gorizia, l'Eurocity Vienna-Tarvisio-Venezia ha viaggiato con 170 minuti di ritardo e 16 treni regionali hanno viaggiato con ritardi che hanno raggiunto le due ore. Per ridurre i disagi Trenitalia ha istituito corse sostitutive di autobus fra Casarsa della Delizia e Udine.

I danni fra Sacile e Conegliano hanno causato rallentamenti a nove treni regionali che hanno accumulato ritardi fino a 80 minuti. Ritardi fino a 30 minuti, infine, per un Frecciarossa e cinque regionali sulla Venezia-Trieste.

Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, i temporali hanno lasciato al buio circa 2 mila famiglie tra Carnia e Pordenonese. Per riparere i danni alla rete l'Enel ha messo all'opera 150 tecnici.