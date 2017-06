“Miss Mamma Italiana” 2017 è di Aiello!

AIELLO - «Miss Mamma Italiana» 2017? Si chiama Tjasa Giorgia Granata (unica friulana in gara), ed è friulana. Giorgia vive ad Aiello del Friuli, ha 33 anni, e nella vita fa l’educatrice alimentare, è sposata da 5 anni con Matteo ed è mamma di Sebastjan e Jeremy, di 4 ed 1 anno. Nella serata del 25 giugno, in occasione della finalissima, Giorgia si è aggiudicata la fascia, superando tutte le altre mamme.

La competizione

Il concorso, aperto alle madri fra i 25 ed i 45 anni, e giunto alla sua 24^ edizione, si è tenuto a Folgaria (Trento), e ha visto salire sul palco 18 mamme arrivate da tutta Italia. Per loro prima una sfilata in abito e poi un’altra in costume da bagno. Ma non è finita qui: hanno sostenuto una prova fra canto, ballo o creatività. E assieme a loro, c’erano anche mariti e figli.