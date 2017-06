Ragazzino ferito ‘Al laghetto Alcione’ di Baldasseria Bassa: licenza sospesa

UDINE – Il locale ‘Al laghetto Alcione’ di Baldasseria Bassa resterà chiuso per 15 giorni. La decisione è stata notificata dalla Questura di Udine, che ha provveduto alla sospensione della licenza per un paio di settimane dopo che un episodio di violenza con protagonista un minore si era verificato nei pressi del locale. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

La rissa in questione era scoppiata la notte del 16 giugno tra un minorenne e un maggiorenne. Quest’ultimo avrebbe compito con un boccale di birre il ragazzino, costringendolo a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. Proprio in seguito a questo episodio, il personale della Questura ha notificato il provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per 15 giorni al locale di via Prati.