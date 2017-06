Tutto pronto per l’edizione 2017 di «Passons & Songs»

PASSONS - Al via l’edizione 2017 di «Passons & Songs», il concorso canoro dell’estate organizzato dalla Scuola di Musica di Passons nell'ambito della manifestazione «Fieste in Paîs». In programma una preselezione, il 2 luglio, nei locali della scuola di musica. La serata finale, invece, si terrà il 31 agosto, a Passons. Il corso, annunciano gli organizzatori, sarà tenuto dal maestro vocal coach Michele Fischietti della We-Sing Vocal Studio di Milano. Fischietti ha seguito, come vocal coach, numerosi artisti che hanno partecipato a Sanremo, alla trasmissione Amici e al fortunato programma televisivo X-Factor ed è «allenatore» di pop star italiane come Syria, Anna Oxa, Giusy Ferreri, Noemi, Finley, Gemelli Diversi, Neffa e Mario Rosini. Il maestro Fischietti, inoltre, collabora con Sugar, Sony, Universal e Warner. «Dopo aver aderito al regolamento – spiega il presidente della scuola di musica, Marco Cuttini – i partecipanti potranno prendere parte a una master class di 4 ore, che consentirà di accedere alle preselezioni. Il maestro Fischietti sarà l’unico giurato. Nella giornata di lunedì 3 luglio, inoltre, sarà possibile seguire lezioni individuali della durata di 1 ora ciascuna assieme al maestro».

Info e iscrizioni

Il direttore artistico, Andrea Picogna, ricorda che per ulteriori informazioni è possibile consultare il regolamento oppure contattare direttamente la segreteria all’indirizzo mail info@bandapassons.it. Ai primi classificati sarà consegnato un assegno che servirà per sostenere parte delle spese necessarie al perfezionamento del percorso artistico dei giovani cantanti. Il concorso è patrocinato dall'amministrazione comunale del Comune di Pasian di Prato, dalla Provincia di Udine e dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la collaborazione del comitato festeggiamenti della «Fieste in Paîs» di Passons. E’ possibile prenotare le lezioni individuali scrivendo una mail all’indirizzo info@bandapassons.it.