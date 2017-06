Senza patente su un'auto rubata: in manette un 36enne friulano

CODROIPO – Guida un’auto rubata, finisce fuori strada, infine tenta la fuga a piedi ma viene raggiunto dalla polizia e arrestato. Il fatto è accaduto lunedì a Codroipo, dove a finire in manette è stato un 36enne di Spilimbergo, già noto alle forze dell'ordine.

L’uomo, oltre a essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, è risultato privo di patente (gli era stata revocata qualche tempo fa) e soggetto a un obbligo di dimora a Perugia. Sulla sua testa pensa anche un’accusa di ricettazione per essersene andato a zonzo con la Fiat Punto rubata qualche ora prima a Udine, in via Pozzuolo.

Si tratta di un pluripregiudicato con alle spalle numerosi precedenti per furti e altri reati commessi soprattutto nel Lazio. Dopo aver passato la notte in ospedale a Udine, piantonato dalla polizia, lunedì mattina sarà processato per direttissima.