Prima il mix di alcol e droga, poi completamente nude in spiaggia: le recupera il 118

LIGNANO - Le hanno trovate nude e in stato confusionale a seguito dell’assunzione di un mix di alcol e droga.

Protagoniste, due giovani turiste straniere che - come chiarito da Il Gazzettino - nelle prime ore del mattino di martedì 27 giugno, all’altezza dell'Ufficio spiaggia 1, a Lignano Riviera, sono state recuperate e soccorse dai sanitari del 118. Come detto le due ragazze erano in stato confusionale e facevano una certa difficoltà a farsi capire. Così i sanitari le hanno condotte con l’ambulanza all'ospedale di Lignano.