Lodovica Comello star del «Concert for Life 2017»

UDINE - Dopo Zucchero, Elisa, Ligabue e l’Harlem Gospel Choir, un'altra grande artista abbraccia la causa di @uxilia Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale che si applica in attività di cooperazione internazionale in paesi in via di sviluppo, e del progetto «Concert for Life», appuntamento voluto fortemente dalla onlus che vede la musica quale veicolo per sensibilizzare il grande pubblico su progetti in favore di bambini che si trovano in vari contesti di disagio, garantendone educazione e formazione professionale fino al compimento della maggiore età. Star del «Concert for Life 2017» sarà quindi Lodovica Comello, finalista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, cantante, attrice, amatissima conduttrice televisiva friulana, già divenuta idolo mondiale per milioni di persone grazie al ruolo recitato nella serie Disney «Violetta». Il grande appuntamento di musica e solidarietà con Lodovica Comello è in programma il prossimo 21 luglio al Castello di Udine, per l’organizzazione di Zenit srl e @uxilia Onlus, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Udine e l’Agenzia PromoTurismoFVG, evento inserito nel programma di «Udine Vola». I biglietti per lo spettacolo sono in vendita sul circuito Ticketone, per ogni tagliando venduto 2 Euro saranno devoluti ad @uxilia Onlus. info e punti vendita su www.azalea.it.

In aiuto ai bambini soldato

«@uxilia da anni si adopera per salvare i bambini soldato dello Srilanka – racconta il Dott. Massimiliano Fanni Canelles, presidente della Onlus – costruendo per loro scuole e centri di formazione grazie anche ai fondi raccolti annualmente con 'Concert for Life' e alla generosità della gente. Bambini come Pratheepa, rapita dai guerriglieri tamil e costretta a combattere fra le loro fila. Auxilia Onlus l'ha portata a Udine dove è stata operata e salvata. Pratheepa ora è una mamma e lavora come sarta, ha una vita con la dignità di donna. La storia di Pratheepa, una bambina come tante, è raccontata nel libro 'La bambina con il fucile' – conclude Fanni Canelles – che sarà disponibile anche la sera del concerto».

Lodovica Comello, una star planetaria

Il grande ritorno in concerto in Friuli Venezia Giulia di Lodovica arriva a distanza di oltre due anni dal precedente live, quando nel marzo 2015 conquistò il Teatro Nuovo Giovanni da Udine con il «Lodovica World Tour 2015». Sul palco del Castello di Udine, dopo Roma e Milano, la beniamina del pubblico porterà il nuovo spettacolo #Noi2 Live. #Noi2 è l’hashtag che sottolinea lo stretto legame social tra Lodovica e i suoi fan e la voglia di tornare a condividere insieme la musica dal vivo dopo il successo del precedente tour, che l’ha vista esibirsi sui principali palchi italiani e internazionali. In scaletta troveremo, oltre ai brani storici dei precedenti dischi, «Universo» del 2013 e «Mariposa» del 2015, le hit sanremesi «Il cielo non mi basta» e «Le mille bolle blu». Lodovica Comello nasce a San Daniele del Friuli il 13 aprile del 1990. Sin da piccolissima nutre una passione smodata per la musica e il canto tale da iscriversi giovanissima a corsi di danza, canto, chitarra classica ed elettrica. Nel 2011 viene selezionata per la serie sud-americana «Violetta», trasmessa a partire dalla primavera del 2012 su Disney Channel, ottenendo un successo planetario. Alla fine del 2013 esce il primo album «Universo», cui seguono una serie di concerti da solista e, nel 2015, il secondo album «Mariposa»: entrambi gli album ottengono un boom di vendite. Nello stesso anno Lodovica viene scelta da Sky come nuova conduttrice della seconda edizione di «Italia's Got Talent». Il 13 maggio Lodovica presenta in anteprima il suo nuovo singolo «Non Cadiamo Mai», proprio dal palco del talent show di Sky. Il 2016 è l’anno della svolta: TV8 la sceglie per la conduzione di un nuovo format televisivo, «Singing in The Car», il primo quiz musicale ambientato in auto, la cui conduzione riceve l’apprezzamento di pubblico e critica. Anche il 2017 la vede poi alla conduzione di «Italia’s Got Talent» e di «Kid’s Got Talent», nuovo talent show dedicato ai bambini, in onda sempre su TV8. Il 15 dicembre 2016 esce nelle sale «Poveri ma Ricchi», film di Fausto Brizzi che la vede co-protagonista al fianco di Christian De Sica e Enrico Brignano. Recente la sua partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo dove conquista la finale con il brano «Il cielo non mi basta». Seguitissima sui social network, con quasi sei milioni di seguaci, i suoi singoli «Non Cadiamo Mai», «Universo» e «Sin Usar Palabras» hanno superato i 10 milioni di visualizzazioni su YouTube. Lo scorso 5 maggio l’artista ha pubblicato il suo nuovo singolo «50 Shades of Colours», il cui video è stato girato a Cinecittà.