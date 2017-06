Balonade: 20^ edizione fatta di tanto sport, musica e divertimento

BUTTRIO - È tutto pronto a Buttrio per ospitare una nuova edizione della Balonade, rassegna sportiva ideata per far divertire grandi e piccini. L'evento quest'anno festeggia i suoi primi 20 anni e, per farlo nei migliore dei modi, ha organizzato una fantastica edizione con tanto sport, musica e divertimento. Un'avventura nata nel lontano 1998 grazie alla volontà di alcuni ragazzi che da allora, anno dopo anno, hanno voluto movimentare un pochino la vita del paese.

Ce n’è per tutti

Calcio a 6, pallavolo 3+3, basket 3vs3, dj set, musica dal vivo con i Novaluna Party Band, fornitissimi chioschi, possibilità di campeggio, giochi e gonfiabili per i più piccoli e una piscina sono alcuni degli ingredienti per un weekend indimenticabile. Non resta che iscriversi accedendo al sito internet www.balonade.it. Se non avete una squadra alle vostre spalle niente paura: l'organizzazione vi metterà in contatto con altri giocatori per farvi scendere in campo. Appuntamento quindi dal 30 giugno al 2 luglio nell'area sportiva di Buttrio. Non vorrai mica mancare alla #balonade20?